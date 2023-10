RallyLegend: campioni del mondo nella conferenza stampa di presentazione

È un evento che, nonostante i vari tentativi di replicarlo in giro per il mondo, mantiene la sua unicità. A detta dei piloti, degli organizzatori, degli appassionati Rallylegend è la manifestazione rallistica più importante di tutte. E - come ogni anno - questo trova conferma al Village, preso d’assalto dai tifosi fin dal giovedì. Sul palco partenze è andata in scena la consueta conferenza stampa di presentazione della 21ª edizione con il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini che ha dato il benvenuto a tutti, aprendo ufficialmente la kermesse.

Poi spazio ai grandi protagonisti che, già da stasera con la Sprint Legend Race, daranno spettacolo. Presente il Team Principal della Toyota Jari-Matti Latvala, che a San Marino si metterà tuta e casco per guidare quella Yaris Rally1 già campione del mondo costruttori è vicinissima bissare il titolo piloti dopo quello conquistato da Rovanpera lo scorso anno. A festeggiare il trentennale dall’ultimo mondiale del ‘93 - sempre in Toyota - anche l’altro finlandese Juha Kankkunen. Anniversari importanti anche per Miki Biasion, ormai presenza fissa al Legend e pronto a rivivere i fasti dell’Italiano e dell’Europeo vinti nel 1983.

Qualche minuto d’attesa, ma ne è valsa certamente la pena, per Dani Sordo e Tony Cairoli accolti da una standing ovation del numeroso pubblico presente. Il primo è pilota ufficiale Hyundai e viene dal podio conquistato nell’ultimo round del WRC in Grecia, il secondo - 9 volte campione del mondo motocross - torna sul Titano e lo farà alla guida di una bellissima Subaru guidata, ai tempi, dall’intramontabile Colin McRae. È tutto pronto per il 21º RallyLegend, quindi. Come detto si parte questa sera con la prova spettacolo da 1.85km alle 20.30. E l’attesa sale…

Nel video l'intervista al Segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini