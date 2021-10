RallyLegend: il via alle speciali, ieri sera la "Legend Parade"

RallyLegend si è portato con sé anche la pioggia che, salvo stravolgimenti del meteo, durerà per l'intero weekend della kermesse motoristica. Ma questo non ha certamente fermato i numerosi appassionati che, fin da ieri, hanno assalito il “Village” per ammirare da vicino le macchine che hanno fatto la storia del rally. Meccanici alle prese con gli ultimi accorgimenti prima dello Shakedown ai Laghi e le prime due prove speciali in programma questa sera con i 6.60km della “San Marino” che verranno ripetuti alle 20.15 e alle 22.55. Poi i grandi protagonisti – Capirossi, Biasion e Galli tra gli altri – si sono spostati al nuovissimo “Outlet Experience” con le loro vetture.









Brindisi e aria di festa proseguiti, nonostante il maltempo, con la “Legend Parade”: i migliori equipaggi hanno sfilato sul palco partenze di RallyLegend per permettere ai temerari di scattare fotografie, fare Stories per Instagram ed apprezzare la maggior parte delle auto. Da quelle degli anni '70 e che correranno nell'esclusiva categoria “Heritage” a quelle di ultima generazione – le WRC – passando per le indimenticabili Gruppo B e Gruppo A. Un vero e proprio museo in movimento, e questa 19^ edizione di RallyLegend è solo all'inizio.