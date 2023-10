Il direttore di gara del RallyLegend Mauro Zambelli

Il direttore di gara Mauro Zambelli chiede la massima collaborazione per evitare che episodi di incoscienza mettano in pericolo l'incolumità delle persone e lo svolgimento della gara. Le forze dell'ordine informano inoltre che le strade della prova speciale "The Legend" resteranno chiuse anche oltre il termine della competizione e che l'area sarà videosorvegliata. Non saranno tollerati comportamenti e iniziative pericolose non autorizzate.