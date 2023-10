RallyLegend, Sordo: "Volevo venirci a tutti i costi"

L'intervista a Daniel Sordo, pilota Hyundai Shell Mobis WRT

"Sarà speciale, anche se non farò tutte le prove speciali. Mi hanno detto che non potevo essere presente in tutti gli stage anche se mi sarebbe piaciuto fare tutto il rally. Magari il prossimo anno ci sarà l’occasione".



"Da tanto tempo mi hanno parlato di RallyLegend e volevo venirci a tutti i costi. Solo per ciò che ho visto fino ad ora, sono molto carico. Agli spagnoli piace molto il rally, così come a tutti gli appassionati. Voglio sfruttare al massimo questa esperienza, non vedo l’ora di iniziare".