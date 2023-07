Rossi di nuovo re a Misano: prima vittoria nel WC Europe

Dopo nove anni, Valentino Rossi torna re a Misano. Stavolta, però, lo fa sulle quattro ruote della propria BMW Gran turismo, ottenendo la prima vittoria in una prova del campionato World Challenge Europe, insieme al compagno d'equipaggio Maxime Martin. Come sempre, comunque, con il leggendario 46 giallo sulla livrea. Già eccellenti in gara-1, dove hanno sopperito a una brutta qualifica, rimontando dalla ventiquattresima all'ottava posizione, i due piloti del Team WRT si sono superati nella seconda manche, in cui erano scattati dalla terza piazza. Sfruttando una safety car, grazie anche a un rapido pit stop, il duo della Bmw è passato in testa a metà corsa, con il Dottore che ha subito impostato un gran ritmo al rientro in pista, insostenibile per l'Audi R8 del Team #ComeToYou che ha tentato invano l'inseguimento. Per Rossi, al secondo anno di gare su quattro ruote e già in lotta per la Sprint Cup con il Team WRT, è un'altra enorme soddisfazione, dopo la vittoria a giugno della Road to Le Mans, evento collaterale alla 24 ore. A Misano, però, per stessa ammissione del Dottore la competizione era ancora più feroce. Ora testa subito al prossimo impegno, che è già vicino: a fine luglio si farà tappa al Nurburgring, in Germania, passaggio importante per continuare la rincorsa alla vetta del campionato.