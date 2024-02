SBK, Phillip Island: Bulega trionfa, tripletta italiana in Gara1

Storica tripletta italiana nel primo round del mondiale Superbike. Dopo la pole position, Nicolò Bulega ha chiuso davanti a tutti Gara1 sul circuito di Phillip Island. Vittoria per il pilota Ducati, all'esordio tra le derivate di serie. Sul podio anche Andrea Locatelli con la Yamaha e Andrea Iannone, sempre su Ducati. Domani la possibilità di ripetersi, prima nella Superpole Race poi in Gara2. Lo scorso dicembre Bulega era stato a San Marino, tra i grandi ospiti di Sportinsieme Awards.