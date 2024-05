Sesto posto per Gabriel Tesini a Barcellona

Ancora un weekend di gara positivo per Gabriel Tesini nell’European Talent Cup, categoria inserita nel FIM JuniorGP™️ World Championship che ha vissuto a Barcellona il suo terzo atto stagionale. Il pilota sammarinese, portacolori dell’AC Racing Team, ha riscattato la sfortunata prova dell’Estoril, dove aveva pagato una partenza dalle retrovie, centrando la prima fila in qualifica, con il terzo tempo, e siglando un buonissimo sesto posto nell’unica gara del weekend.

“Di certo non esulto per il piazzamento finale – commenta Gabriel - ma siamo stati comunque tra i primi e questa è la cosa più importante e positiva. Stiamo facendo un ottimo lavoro con tutta la squadra, che ringrazio, anche per aver sistemato in tempi record la mia moto dopo un ‘fuoriprogramma’ nella Practice, nel tentativo di conquistare l’accesso diretto nella Q2”. “Gabriel ci sta stupendo sempre di più – le parole di Alessandro Cassinari, patron di Ac Racing Team - sta lavorando in maniera esemplare con la squadra ed ha una fame e voglia di arrivare incredibile, è il nostro Pitbull! Voglio sottolineare che non è per nulla scontato, soprattutto da Rookie, ottenere questi risultati nello Junior World Gp, perché il livello del campionato è veramente pauroso”. “Questo ragazzo sta continuando a stupirci – dice Alex De Angelis, manager di Gabriel -. Già nei primi due round non era andato forte per caso. Tutto quello che sta facendo, è frutto del duro lavoro di questo inverno, della sua bravura e dedizione. Questo è un campionato difficile, che vede al via le squadre migliori al mondo, e Gabriel sta ottenendo risultati da pilota al secondo anno. Gli faccio i miei complimenti, con l’augurio che possa continuare così. Bravo Gabriel!”. Ora un po’ di tregua prima della prossima tappa del Mondiale, in programma in Portogallo, all’Autodromo Internazionale dell'Algarve, il 23 giugno.