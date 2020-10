Il sammarinese Luca Bernardi ha vinto il campionato italiano Super Sport 600. Sul tracciato di Vallelunga il pilota biancoazzurro ha conquistato un terzo posto in gara1 e un secondo in gara2 raccogliendo i punti necessari per mantenere il primo posto in testa alla classifica tricolore. Il sammarinese ha concluso la stagione con 152 punti davanti a Davide Stirpe con 134.