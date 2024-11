Tesini: "Nel 2025 vorrei vincere l'European Talent Cup, mi piacerebbe essere campione del mondo e arrivare in MotoGP"

Nel servizio Gabriel Tesini

Gabriel Tesini non solo non lascia, raddoppia. Prima ancora di finire la sua stagione d'esordio nell'European Talent Cup – appendice del Mondiale JuniorGP – il pilota sammarinese è stato selezionato anche per la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Un campionato dedicato ai talenti compresi tra i 14 e i 18 anni, dal quale sono passati alcuni degli attuali protagonisti della classe regina – tra questi, Jorge Martin - le cui tappe si tengono in concomitanza coi round europei della MotoGP.

Alle selezioni di Guadix, in Spagna, si sono presentati 200 piloti, per appena 8 posti: uno di questi se l'è aggiudicato il classe 2009 Tesini. Che terminerà la sua stagione il 27 novembre, quando all'Estoril – che ha sostituito Valencia in calendario – si svolgerà l'ultimo GP di questa European Talent Cup: Tesini a oggi è 12° a -1 dalla top ten, chiusa dallo spagnolo Alex Longarela. "È stata un'ottima stagione - dice Tesini - considerando che ero al debutto e i risultati che ho fatto, nonostante non conoscessi le piste e non ci avessi mai fatto dei test sono stato comunque sempre veloce. Sto cercando di prepararmi il meglio possibile per Estoril, l'obiettivo è sicuramente centrare la top ten in campionato al debutto e, chi lo sa, magari giocarsi il podio, che è quello che sto provando a fare da inizio stagione e che per errori miei non sono mai riuscito a fare, dai vedremo come andrà".

Tesini che ha le idee molto chiare, sia per gli obiettivi per il 2025 che per quel che riguarda i progetti a lungo termine: "L'anno prossimo, quando ripeterò l'European Talent Cup, l'obiettivo sarà di vincere o almeno stare nei primi tre, cercando sempre di lottare per il primo posto, In Rookies Cup invece cercherò di stare sempre tra i primi dieci e migliorare gara dopo gara. Sul lungo periodo? L'obiettivo è sicuramente diventare campione del mondo e arrivare in MotoGP e magari, se ce la dovessi fare, diventare il migliore".