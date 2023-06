Toni Bou doppietta sul Titano. Sul podio anche Busto e Grattarola

Il campione del mondo Toni Bou vince anche Gara 2 e stacca in classifica generale Jaime Busto ieri terzo oggi salito di un gradino e che ha chiuso la sua prova al secondo posto. C'è molto rammarico per Busto in testa per tutta la prima prova e gran parte della seconda, al decimo dei dodici settori gli errori fatali che hanno permesso all'esperto e infinito Toni Bou di scavalcarlo in classifica proprio sul rush finale. Non può che essere soddisfatto dell'ennesima vittoria di una carriera impressionante lo spagnolo Toni Bou. Torna sul podio dopo tanto tempo anche l'italiano Matteo Grattarola. Grande prova la sua che gli ha consentito di chiudere al terzo posto. Il Presidente della FSM Paolo Michelotti annuncia sul palco premiazioni che nel 2024 non ci sarà il mondiale a San Marino e si lavorerà per il 2025.