Tutto pronto per la 26° San Marino Revival

Ci saranno tutti i più forti driver Italiani alla partenza del 26° San Marino Revival, gara di regolarità per auto storiche che anche per il 2019 ha l’onore di essere inserita nel Campionato Italiano di specialità. OM, Bugatti, Porsche, Alfa Romeo, Lancia, Lotus, Fiat sono solo alcune delle oltre settanta vetture d’epoca che domani e sabato percorreranno le strade della Repubblica di San Marino per puntare al podio, o per cercare almeno qualche punto in ottica campionato. Fra gli iscritti il Campione Italiano in carica Mario Passanante, ma ci sarà anche l’undici volte vincitore della 1000 Miglia Giuliano Canè, il pilota che ha vinto più edizioni, compresa l’ultima, Armando Fontana. Diversi gli equipaggi iscritti alla Mille Miglia 2019, e che hanno scelto, il San Marino Revival come test finale per le storiche vetture. Le auto d'epoca verranno allineate al parcheggio 6, punto più alto del Titano, dopo il passaggio con controllo timbro allo Stradone. Passaggi suggestivi saranno; “lo Spino, la Casa, Canepa, le Tane, Piandavello, Maiano, Corianino”.