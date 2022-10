Un aperitivo “Legend” per Simone

Il Rally Legend si concede una serata conviviale per parlare della gara che sta per cominciare per salutarsi per darsi la classica “pacca” sulla spalla prima di aprire il gas. In diversi hanno voluto partecipare a questa serata “spritz” da Paolo Diana, a Fabrizia Pons, Luigi Battistolli, Bryan Toccaceli e tanti altri presenti ad una serata che potrebbe diventare lo start anche per le prossime edizioni. Un' aperitivo strapieno di contenuti, e promosso principalmente per uno scopo benefico . Raccogliere fondi per un ragazzo di 23 anni. Si chiama Simone Bartolucci grande appassionato di Rally residente a Barbara uno dei paesi maggiormente colpiti dalla recente alluvione che ha devastato le Marche. Simone, ha perso, tutto, dagli affetti più importanti, alle cose basilari come casa, auto e altro. “Un Rally per Simone” la bella iniziativa partita da un'idea di Lorenzo Tinozzi e Giuliano Calzolari e che ha trovato conferme e tantissime adesioni nel mondo del Legend.