WRC, Tanak vince in Finlandia e allunga in vetta

Dopo un sabato che l'ha visto mettere al sicuro il primato, Ott Tanak deve solo evitare leggerezze per assicurarsi il Rally di Finlandia. Missione compiuta senza troppi problemi, con tanto di vittoria nella PS 20 – quella di apertura di giornata – e nella Power Stage finale. In mezzo i successi di Latvala e Mikkelsen, rispettivamente terzo e quarto nella classifica di tappa. Tanak vince con 25” su Lappi – allontanato di altri 9” rispetto a ieri – e nella generale allunga su Ogier e Neuville, mai competitivi in terra finnica e solamente 5° e 6°. Il francese è stato limitato da un malessere allo stomaco che gli ha impedito di dormire tra venerdì e sabato, il belga invece è partito col successo nella PS1 ma si è eclissato subito a causa dei problemi di assetto della sua Hyundai. Con loro fuori dai giochi che contano, i principali avversari dell'estone sono stati Meeke, Latvala – dominatore assoluto del venerdì – e Lappi. Prima delle prove di sabato mattina i quattro erano tutti concentrati in 3”, poi il britannico è uscito di scena andando contro una roccia nella PS14 e i due finlandesi sono calati alla distanza. Viceversa, Tanak ha alternato vittorie e sconfitte a scarto ridottissimo, limitando al massimo i danni e assicurarsi un successo cruciale in ottica Mondiale.