WRC: Tanak vince in Galles, il Mondiale è ad un passo

Un altro passo, un altro mattoncino verso il primo titolo Mondiale: Ott Tanak spadroneggia anche in Galles ed ottiene il sesto successo in questo straordinario 2019 dell'estone. Il pilota della Toyota ha fatto bottino pieno conquistando i 25 punti del primo posto oltre ai 5 punti aggiuntivi della vittoria in Power Stage sulla speciale di Brenig. E sono state 7 le prove dove Tanak ha chiuso davanti a tutti sulle 21 totali, considerando l'annullamento della ventesima per motivi di sicurezza. Ora per Tanak ed il navigatore Jarveoja il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato con l'iride che potrebbe già arrivare in Catalogna, con una serie di combinazioni. Undici i secondi di vantaggio su Thierry Neuville, grande protagonista e special guest del RallyLegend in programma la prossima settimana sulle strade del Titano. Il belga della Hyundai è il primo alfiere della casa coreana, i compagni Mikkelsen e Breen – anch'essi presenti e grandi attesi al Legend – sono rispettivamente sesti e ottavi. Sul podio – ed è l'ennesimo della stagione - anche Sebastien Ogier su Citroen. Sono 212 i punti in classifica per il francese, 28 in meno di Tanak.

Da segnalare, poi, il grande ritorno in WRC del beniamino di casa Elfyn Evans che, dopo aver danneggiato una sospensione nella prima tappa, si è esibito in una bella rimonta fino alla quinta piazza. Capitolo WRC2: il finlandese Kalle Rovampera è campione del mondo nella categoria Pro con la Skoda Fabia R5 Evo ed è ormai pronto all'approdo “tra i grandi”.