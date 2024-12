A San Marino "Il sogno di Elly" evento finalizzato alla costruzione di una pista di pattinaggio in memoria della campionessa italiana

Fine settimana denso di eventi, celebrazioni e progetti per lo sport sammarinese. La Federazione Sammarinese Golf ha festeggiato i successi dei suoi Under 13. Nei prossimi giorni sarà avviato un ampliamento del campo da golf di Cà Montanaro, al fine di rendere ancora più efficace la promozione di nuove iniziative di carattere internazionale. La Federazione Sammarinese Roller ha organizzato la prima edizione di “Il Sogno di Elly”, evento finalizzato alla costruzione di una pista di pattinaggio in memoria della campionessa italiana. Alla palestra della Scuola elementare di Acquaviva, si sono esibiti artisti sammarinesi e del circondario, oltre che della Federazione Sammarinese Roller Sports. Presenti alle due iniziative il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci e il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri. Una sinergia a sostegno delle Federazioni Sportive e degli atleti sammarinesi.