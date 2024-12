Alle 19.45 su San Marino RTV: "Un anno di Sport 2024"

Il promo di "Un anno di sport 2024"

Tutti sul divano per rivivere 12 mesi di emozioni e successi che ci ha regalato in questo 2024 lo sport sammarinese. Mese per mese ripercorreremo i momenti salienti di una stagione che ha visto San Marino sul tetto del mondo in due discipline: le Bocce e il Tiro a Volo. Un 2024 per la Federazione Sport Bocce da urlo con la conquista del titolo Europeo e Mondiale e la proclamazione di atleta dell'anno per Jacopo Frisoni.

La campionessa di Tiro a Volo Alessandra Perilli in Coppa del Mondo si è accomodata su tutti e tre i gradini: bronzo al Cairo, Argento a Rabat e Oro a Nuova Delhi, a conferma che la regina dello sport sammarinese è lei. Il 2024 è stato l'anno della Nazionale sammarinese: vincere il girone di Nations League con 7 punti non era nemmeno nelle più rosee previsioni, ed invece la squadra di Roberto Cevoli è stata capace di battere il Liechtenstein due volte e pareggiare con Gibilterra, il tutto significa promozione in Lega C.

La delegazione sammarinese, seppur senza medaglie, sfiorata da Myles Amine, ha fatto comunque una grande olimpiade. Gli occhi del mondo su Parigi 2024 tra la fine di luglio e la metà di agosto.

Il 2024 sarà ricordato anche per la prima volta del Tour De France. È stata una giornata epocale quel sabato 29 giugno che ha segnato il passaggio storico della Grand Boucle sulle strade della Repubblica. Poi naturalmente gli eventi ciclici come la MotoGp, il Rally Legend, il San Marino Open di Tennis. Un film dello sport, è il caso di dirlo, da vedere per capire ancora meglio quanto è grande la Repubblica dello Sport.

