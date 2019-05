Balestrieri, Sabato c'è il Torneo dei Castelli

La presentazione alla stampa

Tra agonismo e tradizione, e nella che con giugno sparisca questo novembre, San Marino si prepara al Torneo dei Castelli. L'appuntamento – pioggia permettendo – è per le 17 di sabato 1 giugno, ovviamente alla Cava dei Balestrieri. Ultima stazione del classico corteo in costume con tiratori, figuranti, musici e tamburini, che sfilerà lungo le mura e poi attraverso Porta San Francesco e il Pianello. Dai 36 metri i 9 castelli schiereranno 4 balestrieri a testa, ognuno dei quali avrà a disposizione un solo tiro. In palio la Coppa d'Argento, trofeo assegnato per la prima volta nel 2002. Da difendere, per i campioni in carica del castello di Città. Da conquistare, per tutti gli altri.





Nel servizio le parole di Mirco Battazza, vice presidente della Federazione Sammarinese Balestrieri e capitano della squadra di Serravalle, e di Lorenzo Bugli, consigliere della giunta di Città.