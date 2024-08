Baseball: acuto del San Marino che batte Parma 7-5. Alle 20.30 gara5 in diretta Tv

Acuto sammarinese in gara4. La serie rimane viva grazie al 7-5 ottenuto dal San Marino a Serravalle, con Parma che ora conduce 3-1 in attesa della quinta partita. Si gioca stasera alla 20.30, sempre sul diamante sammarinese. Diretta tv sulla nostra emittente.

Decisivi, per la vittoria, i sei punti segnati tra secondo e terzo inning, con gli ospiti che poi tentano la rimonta ma non la portano a compimento. Il lanciatore vincente è Pedrol, perdente Diaz. Salvezza per un Fernando Baez che mette strikeout Desimoni, Noel Gonzalez e Liddi al 7°.