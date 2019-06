Borgo Maggiore vince il Palio dei Castelli

C'erano anche i Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori ad assistere al Torneo dei Castelli, gara di Tiro con la Balestra Antica all'italiana. In gara i nove castelli della Repubblica di San Marino per contendersi l'ambita coppa in argento, trofeo che poi resterà per un anno intero nella sede del castello vincitore. Trentasei balestrieri, quattro per ogni squadra che si sono sfidati nel tiro sulla rotella, tradizionale bersaglio dipinto a mano dall'artista sammarinese Giorgio Monti. Una gara come sempre avvincente, con la somma dei quattro tiri di ogni castello, a determinare la classifica del torneo. Tradizione, cultura e passione nella splendida cornice di Cava dei Balestrieri con il sempre, suggestivo spettacolo degli sbandieratori. E poi la classifica finale del Palio con la vittoria di Borgo Maggiore con 121 punti, due in più di Montecerreto. Sergio Muscioni, Danilo Giovannini, Valeriano Vagnini e Manuele Guidi hanno riportato il titolo e sopratutto la prestigiosa Coppa in Argento nella sala della giunta di castello di Borgo Maggiore.