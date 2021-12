L'Associazione Wrestling San Marino riparte da Marco Folloni nel ruolo di nuovo presidente. Entrano a far parte del direttivo: Cristian Guadagno nel ruolo di vice presidente e Thierry 'Tsunami' Gerbore come responsabile tecnico. Confermati Stefano Tevini come direttore artistico e Massimiliano Toni come Responsabile delle relazioni esterne.