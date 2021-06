Con gli Europei dei Piccoli Stati, l'atletica torna protagonista a San Marino

"Siccome lo sport riparte, l'atletica riparte di corsa". E' una battuta del Presidente Federale Daniele De Luigi ad aprire lo spazio dedicato alla presentazione degli Europei dei Piccoli Stati. L'appuntamento si aprirà sabato prossimo alle 14 con la Cerimonia di Apertura dopo di che via alla lunga serie di gare che si concluderanno con le premiazioni delle 19. Quindici nazioni iscritte più ospite la delegazione dell'Atletica Vaticana che sta muovendo i primi passi in campo internazionale.









E' la terza edizione di una manifestazione che San Marino aveva allestito per il 2020, poi saltata causa covid e confermata ora nonostante le incertezze legate alle regole che cambiano con l'evolversi della situazione sanitaria. E comunque quasi 200 atleti nonostante la rinuncia dell'Islanda proprio dovuta all'obbligo di quarantena. In casa San Marino assente l'infortunato Molinari, si punta forte su Sansovini, Ercolani Volta, Beatrice Berti. E nella gara di Salto in Alto spunta anche l'iscrizione di Eugenio Rossi.

Dal Segretario Generale del Comitato Olimpico Eros Bologna il ringraziamento alla Federazione per l'impegno nella costruzione di un evento che porterà allo stadio anche 200 spettatori. I primi verso un ritorno alla normalità. Che auspica anche Paolo Crescentini in rappresentanza della Segreteria di Stato al Turismo. Le delegazioni, le prime delle quali a San Marino già da domani, faranno lavorare le attività del territorio. La manifestazione sarà seguita in tutti i paesi grazie alla diretta su sanmarinortv.sm e su atleticalive.it. San Marino Rtv garantirà anche la diretta tv sul 93 di Rtv Sport.

Nel video l'intervista a Daniele De Luigi, Presidente FSAL