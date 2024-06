Coppa Davis: San Marino batte l'Islanda e chiude 1° nel girone

Continua a vincere San Marino in Coppa Davis. I tennisti biancazzurri, impegnati in Albania per le sfide del Gruppo 4 Europa, hanno superato anche l'Islanda. Nel primo singolare Mattia Muraccini si è imposto 6-2 6-0 contro Svanbergsson, nel secondo Marco De Rossi – in vantaggio 5-0 nel primo set – ha approfittato del ritiro di Sigurdsson. L'islandese non è poi riuscito a presentarsi in campo per il doppio, così è arrivato il definitivo 3-0 per San Marino.

Primo posto nella Pool B per i Titani, che ora affronteranno l'Armenia. In caso di successo arriverebbe la promozione nel Gruppo 3.