Corro con Te, gli Spingitori che portano alle maratone le persone in carrozzella

Intervista a Marco Lunedei

Corro con Te è un'associazione nata all'interno di Rimini Marathon che si occupa di coinvolgere le persone in carrozzina nelle grandi gare di corsa. Come ci spiega Marco Lunedei, socio di Rimini Marathon e presidente di Corro Con Te: "Tutto è nato alla Rimini Marathon, dove abbiamo creato il primo raduno spingitori di carrozzelle. Siamo partiti con tre carrozzelle partecipanti e nell'ultima edizione erano 40. Da una costola di Rimini Marathon è nata Corro con Te, con la quale vogliamo riunire tutti i gruppi della zona e insieme creare dei progetti, partecipare insieme a eventi sportivi. Come Rimini Marathon abbiamo presentato alla Comunità Europa il progetto Spingitori di Carrozzelle nelle Maratone. Abbiamo coinvolto 4 città europee, Atene, Gozo e Sofia, oltre a Rimini: insieme facciamo degli eventi, ognuno va a quelli degli altri e porta delle carrozzelle. Noi ci proponiamo come tutor per la realizzazione di questi eventi, abbattendo barriere architettoniche, cercando di dare un aiuto a questi ragazzi in modo che possano partecipare a delle maratone, che fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile".