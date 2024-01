eEURO2024: aperte le selezioni per rappresentare il Titano

Ci sarà anche San Marino tra le Nazioni che parteciperanno ad eEURO2024, il torneo di e-sports organizzato da UEFA ed in programma nel corso del 2024. La competizione di gaming prevederà inizialmente una fase di qualificazione - a marzo 2024 e con partite on-line - in cui ogni paese dei 55 affiliati avrà i propri rappresentanti che si sfideranno a colpi di joystick con il videogioco EA Sports FC 24 su Playstation 5. La candidatura è aperta a tutti i sammarinesi e con più di 18 anni e chiunque sia interessato può scrivere una mail all’indirizzo slo@fsgc.sm. L’iscrizione termina venerdì 19 gennaio 2024. Al termine delle selezioni verrà scelto un solo partecipante che andrà alla fase di qualificazioni. Prosegue così l’esperienza per il Titano anche in campo e-sports dopo le qualificazioni agli Europei 2020 e 2021.