Niente finale per Alessandra Perilli e Gian Marco Berti agli Europei di Tiro a Volo di Osijek, in Croazia. Sfortunata la prova di Perilli, rimasta fuori dalle prime sei per un solo piattello: 114 quelli centrati dalla biancazzurra, mentre Fatima Galvez ha chiuso a 115. 73° invece Gian Marco Berti, con 107 piattelli. Perilli e Berti saranno di nuovo in gara domani, per il Mixed Team del Trap.