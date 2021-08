Finisce il primo turno della San Marino Junior Cup: risultati altalenanti per il Titano

Si è concluso il primo turno della San Marino Junior Cup, il torneo giovanile che si sta disputando sui campi di Montecchio. Nella categoria Under 14 il sammarinese Mattia Muraccini ha vinto con il punteggio di 7-6 / 6-1 il proprio incontro, qualificandosi alla fase successiva. Si interrompe invece il percorso di Silvia Aletti: l'allieva della Scuola Federale ha ceduto in tre set a Francesca Galli. Finisce l'avventura anche per Ludovica Ceccoli, che nel tabellone Under 16 è stata sconfitta da Sveva Zerpelloni, mentre nella categoria maschile nessuna sorpresa, con i favoriti Daniele Rapagnetta e Lorenzo Carboni che si sono qualificati al secondo turno.