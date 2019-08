Fiorentino-Jesi 4-0

L'ultima amichevole prima della Champions porta al Fiorentino un bel risultato e tanta autostima. Al Multieventi la squadra sammarinese ha affrontato Jesi, formazione che milita nel campionato italiano di C1 e che nella passata stagione ha vinto la Coppa Marche. Sotto il segno dei soliti noti il Fiorentino si è imposto per 4-0 grazie ad una tripletta di Fabio Belloni e un gol di Danilo Busignani. Tutte nel primo tempo le reti quando è emersa netta la differenza di condizione tra i sammarinesi che si allenano dal 16 luglio e sono in procinto di partire per Tromso dove giocheranno il girone di Champions e i marchigiani che invece hanno cominciato lunedì la preparazioni in vista della prossima stagione e che ancora non possono disporre dei 2 brasiliani chiamati ad alzare il tasso tecnico della rosa. Il secondo tempo con ritmi decisamente più bassi si è chiuso senza reti. Lunedì mattina il Fiorentino partirà per la Norvegia dove debutterà alle 17 di mercoledì contro i maltesi del Luxol St Andrews.