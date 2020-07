Galimberti: "Andreas mi ha chiamato per un allenamento, per lui questo e altro"

Sentiamo Giorgio Garimberti

A far da tramite tra San Marino e Andreas Seppi è stato Giorgio Galimberti:"Andreas era qua in zona per una vacanza con la moglie e la bambina. L'ho sentito l'altro giorno, mi ha chiesto se avevo spazio e qualcuno per allenarsi: ovviamente per Andreas Seppi questo e altro, gli ho detto di venire subito a trovarci in Academy che gli avremmo organizzato un bel allenamento". E sul trasferimento della sua Academy a Cattolica: "Dal 15 settembre ci spostiamo, per luglio/agosto 2021 saremo pronti per il centro al completo".