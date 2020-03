Gian Marco Berti 27esimo a Cipro

Gian Marco Berti si è classificato al 27esimo posto nella prima prova della Coppa del Mondo di Tiro a Volo che si è disputata a Cipro. Il tiratore sammarinese è stato autore di una buona gara, centrando 117 piattelli su 125. Per entrare nella finale a 6, servivano 121 piattelli colpiti.

Peccato per il 22 fatto registrare nella prima delle cinque serie, ma in generale Berti ha fatto vedere buone cose in vista del proseguo della stagione. Stagione che avrebbe dovuto vedere Berti e Perilli in partenza per l’India tra pochi giorni per la seconda tappa di Coppa del Mondo, prova annullata per rischio di contagio da Coronavirus.