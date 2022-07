Gian Marco Berti e Alessandra Perilli in corsa per la finale

L'imprevedibile Orano regala un sabato nebbioso. Una foschia densa che disturba l'inizio della gara di Trap. Disturba in generale, meno Gian Marco Berti che imbraccia il fucile e spara un eccellente 24 nella prima serie. Sono condizioni difficili, con folate di vento e cambi di temperatura. Foschia umida e timide schiarite. Così anche nella seconda chiusa appena peggio a 23. Poi il colpo di scena nebbia. Non più foschia, una roba che rende le radure del Campo di Tiro sopra la città una specie di Aspromonte in salsa padana. La gara si ferma per oltre un'ora e ricomincia quando può. In tempo per un'altra bella serie a 24. Dopo 75 piattelli, Berti è in piena corsa con 71 di punteggio a dividere il sesto posto con lo sloveno Macek e lo spagnolo Martin Torres. Si deciderà domani.

Domani si decide anche per Alessandra Perilli che vive le stesse imprevedibili difficoltà ambientali. Un paio di serie sotto i suoi standard a quota 22, poi l'irruzione della nebbia e un'ora di ritorno prima di una terza serie a 23. Un 67 che la costringe a inseguire la semifinale negli ultimi 50 piattelli da sparare domani mattina, si spera alla luce del sole. La stessa nella quale i tiratori avevano sparato in allenamento.