Gli staffettisti d'oro ai Giochi: "Emozioni incredibili, non vogliamo fermarci qui"

Alla festa dei medagliati dei Giochi dei Piccoli Stati non potevano mancare i ragazzi della staffetta 4x100 che hanno conquistato uno storico oro in Montenegro. Assente Davide Balducci, i protagonisti sono stati Francesco Molinari, Alessandro Gasperoni e Francesco Sansovini. "La soddisfazione nel vincere una medaglia d'oro ai Giochi ripaga di tutti gli sforzi fatti" - hanno affermato in coro gli staffettisti - "sono emozioni incredibili e che speriamo di rivivere al più presto".