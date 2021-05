GPA impegnata al meeting di San Benedetto del Tronto

Buone prove per gli atleti sammarinesi in vista degli Europei dei Piccoli Stati al meeting di Sen Benedetto del Tronto. Tra i portacolori della GPA, Mellissa Michelotti nel salto in alto ha sfiorato l’asticella a 1.72m, fermandosi alla misura di 1.69m e dimostrando il buon stato di forma. Nel salto in lungo, Lucia Casali si migliora ancora balzando a 5.26m, seguita da Giulia Gasperoni con 4.96m. Il velocista Nicolas Bollini ottiene 11’’64 sui 100m e 23’’64 sui 200m, malgrado un fastidioso vento contrario. Nel settore lanci, Elia Piscaglia e Giorgia Cesarini lanciano il giavellotto rispettivamente a 28.41m e 27.57m. Il neo diciottenne Matteo Gasperoni si mette in luce nel getto del peso da 7.26 kg migliorando il suo personale di mezzo metro : 10.08m per lui. Si migliora anche nel lancio del disco da 2 kg con la misura di 24.10m. Nel mezzofondo veloce, sono due gli atleti sammarinesi in gara: Sofia Bucci sui 400m ferma il cronometro a 1’00’’99 e Luca Giorgi corre gli 800m in 2’25’’57.