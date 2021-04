Nel video l'intervista a Samuele Guiducci, Presidente Track&Field San Marino

Tutto pronto per la gara podistica "The Space Ten" gara nazionale fidal di 10 km. Sono già oltre 400 gli iscritti, entro domani si raggiungerà la cifra massima di 500 atleti al via. La gara è valida anche per il campionato sammarinese di corsa su strada.