I TItano Bears in "SERIE B"

Sul diamante di Serravalle è andata in scena nel pomeriggio la finale play off del campionato di Baseball di serie C tra i Titano Bears e i bolognesi del Castenaso. Ottima prestazione del pitcher partente Alessandro Ercolani che lascia infruttuosi per 5 inning gli attacchi dei felsinei. Partita che si sblocca al 6 inning con una tripla di Federico Berardi che porta la squadra del Titano in vantaggio per 4 a zero. Al settimo inning entra il 5 punto su una valida di Bronzetti. Sul monte di lancio sammarinese il rilievo Masini dal 6 inning non concede troppo alla squadra avversaria San Marino è in fiducia e all'ottava ripresa produce il sesto punto che entra su di una valida di Mancini.









San Marino continua ad essere organizzato e concentrato e produce la valida di Franchini per il settimo punto dei Titani. Battuta profonda di Floris che porta i Titani sul nove a zero approfittando di tutte le sbavature della squadra bolognese Gianluca Dau prende il posto di Masini all'ultimo inning sul monte di lancio bianco/azzurro. Il Castenaso dimostra di essere ancora vivo e il doppio di Setti molto potente accorcia le distanze prima sul 9 a 2. poi sul 9 a 3 ma i Titani chiudono e sono promossi in serie B sfruttando anche le mazze dei giocatori più giovani. Titano Bears in SERIE B