Il CONS festeggia 60 anni

Il CONS fa cifra tonda per la sesta volta e sabato sera festeggia, con tutta la famiglia olimpica biancazzurra, con la serata di gala al Kursaal. Accompagnata, come sempre, agli Sportinsieme Awards, con la proclamazione dell'atleta dell'anno e la premiazione degli sportivi sammarinesi che nel 2019 si sono distinti. Ma per questi 60 anni ci sarà anche l'omaggio per tutti coloro che hanno contribuito alla storia del CONS: ex atleti che hanno dato lustro alla Repubblica ma anche dirigenti, con gli ex presidenti e segretari generali che riceveranno la Fiamma d'Oro. L'ospite di grido della serata sarà il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri, 13 ori tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei e fresco vincitore dei 1500 stile nella rassegna continentale in vasca corta di Glasgow.

Presenti anche Spyros Capralos, membro del CIO e dei Comitati Olimpici Europei, Amar Addadi, Presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, e i presidenti dei Comitati Olimpici dei Piccoli Stati: l’andorrano Jaume Mandico, il maltese Julian Pace Bonello e il montenegrino Dušan Simonović.

Prima della serata però è in programma, alle 18, l'udienza dai Capitani Reggenti. In occasione della quale sarà presentato il libro “60 anni di passione”, scritto da Giacomo Scarponi e Simon Pietro Tura col coordinamento di Massimo Boccucci, che ripercorre la storia del CONS con particolare attenzione a vicende e statistiche dell'ultimo decennio.