Il NADO San Marino è il primo ad avere i propri DCO accreditati a livello internazionale

Un primato di rilievo per il NADO San Marino. Il dottor Claudio Muccioli e la dottoressa Eleonora Marchi hanno ottenuto di recente la certificazione di Doping Control Officer (D.C.O.) a livello internazionale. Dopo un lungo percorso di formazione online entrambi i DCO sammarinesi hanno superato il test finale, sostenuto in presenza a Losanna presso la sede dell’International Testing Agency (I.T.A.). Con l’acquisizione della nuova certificazione di International DCO, il NADO di San Marino raggiunge una posizione di prestigio riconosciuta a livello internazionale.

Nel discorso di consegna degli attestati, il responsabile dell’I.T.A. ha infatti sottolineato come “Il NADO di San Marino è primo NADO al mondo che può vantare di avere i propri addetti per i controlli antidoping con la qualifica di International DCO”. Questa importante certificazione è alla base dell’armonizzazione dei test di controllo sugli atleti in tutto il mondo, fornendo al tempo stesso un’alta qualità del servizio. Lo scopo del primo corso organizzato dall’I.T.A. è proprio quello di garantire che tutti gli atleti ricevano la stessa qualità nei controlli antidoping ovunque questi vengano effettuati.