L'Atletica presenta la squadra per l'anno che verrà

Con un ottimo 2023 ancora negli occhi e la mente già su un 2024 ricco di grandi appuntamenti, l'atletica sammarinese presenta la squadra per la nuova stagione. Quella delle Olimpiadi di Parigi, ma anche di due grandissimi eventi come i Mondiali Indoor di Glasgow, a marzo, e gli Europei di Roma, a giugno. In più, i biancazzurri scenderanno in pista anche ai Campionati dei Balcani, ai Mondiali U20 e ai Giochi del Mediterraneo U23, ai Giochi dei Piccoli Stati di Atletica e, agli Europei Allievi, con la neonata squadra di categoria.

Si riparte da un 2023 di grandi soddisfazioni: su tutti le 6 medaglie ai Giochi di Malta (2 ori, con Francesco Sansovini nei 100 e Andrea Ercolani Volta nei 400 ostacoli, 1 argento e 3 bronzi) e la vittoria di Alessandra Gasparelli ai Campionati Italiani U20, sempre nei 100.

Ancora presto per sciogliere le riserve sull'appuntamento principe, Parigi 2024: San Marino ha diritto a un pass e in lizza Gasparelli e Sansovini, il sogno/obiettivo della Federazione però è quello di non dover scegliere tra i due.

Nel video le parole di Mauro Santi, presidente FSAL, e di Alessandra Gasparelli, campionessa italiana U20 nei 100 metri