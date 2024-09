L’energia degli studenti delle Medie apre la 26ª edizione

Una manifestazione nata nel 1998, Sport in Fiera compie 26 anni e continua ad essere un punto di riferimento per gli alunni delle scuole medie di San Marino e per le famiglie che in totale sicurezza accompagnano i loro figli a cimentarsi in prove sportive organizzate e dalle 34 Federazioni affiliate al Cons.

Dopo i saluti del Presidente del Cons Giardi, e dei Segretari di Stato per lo Sport Fabbri e per la Cultura Lonfernini, applaudito e apprezzato lo spettacolo di Rap e Break Dance di Irol e Tommy, A seguire i ragazzi delle scuole medie sono scesi sulla pista di atletica per iniziare a giocare e divertirsi facendo una gincana attraverso le varie discipline proposte. Momenti di approfondimento con gli atleti sammarinesi che hanno partecipato alle recenti olimpiadi di Parigi, e inoltre gli atleti più rappresentativi di Bocce, Calcio e Nuoto sincronizzato.

Non può mancare la prevenzione e la grande attenzione che occorre rivolgere ai farmaci, con lo stand dedicato al Nado San Marino. La novità dell'edizione 2024 è rappresentata dal prolungamento di Sport in Fiera fino alle 21, con lo spettacolo del 3x3 offerto dalla Federazione Sammarinese Pallacanestro con le formazioni Under 17 e Under 19. Nello stand principale del Cons è inoltre possibile scattare una foto con la Torcia Olimpica di Parigi 2024.