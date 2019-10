La Coppa del Mondo di Trap è dell'americana Skinner

Skinner, Scanlan, Iezzi. Non è il podio che tutta San Marino sognava, ma è comunque un gran podio arrivato al termine di una gara di altissimo livello. La finale di Coppa del Mondo di Trap, che per la prima volta San Marino Rtv ha trasmesso in diretta da Al Ain, ha regalato emozioni e si è risolta al penultimo piattello in favore dell'americana Aeriel Alease Skinner oro sull'australiana Laetisha Scanlan che a lungo aveva guidato la finale. Sul podio anche un pezzo di Italia con il bronzo dell'abruzzese Alessia Iezzi che ha lasciato dietro mostri sacri come Fatima Galvez, quarta, e Jessica Rossi, sesta.

A giocarsi titolo e medaglie non è arrivata Alessandra Perilli, ottava con 116 piattelli, 3 in meno di quanti ne sarebbero serviti per accedere all'ultimo atto della Coppa del Mondo. Con lei fuori anche Silvana Stanco, Penny Smith, la Makela Nummela, Melanie Couzy e la Palmitessa. Tutte dietro Alessandra che ha pagato un 22 nella seconda serie di ieri che di fatto l'ha estromessa dalle magnifiche 6. Ma la stagione della sammarinese va comunque in archivio con l'obiettivo principe centrato e cioè la qualificazione a Tokio 2020 conquistata grazie al podio all'Europeo di Lonato.