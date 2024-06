La Nazionale di rugby a 7 in partenza per la Conference 1 a Belgrado

La Nazionale di rugby a 7 guidata dal tecnico Giovanni Gianesini è in partenza per la Serbia, dove disputerà da giovedì 6 a domenica 9 giugno la Conference 1. Dopo aver conquistato lo scorso anno la vittoria della Conference 2, i biancazzurri sono pronti per un’altra avventura internazionale, che li vede inseriti nel Girone C insieme ad Austria e Norvegia, con entrambe le partite che si disputeranno nella giornata di sabato 8 giugno. Nelle ultime settimane la Nazionale si è allenata, disputando anche tornei di assoluto livello per arrivare preparati alla manifestazione.

Questi i convocati dal CT Gianesini:

Matteo Andreani,

Navid Ataei,

Matteo Babboni,

Federico Bartolini,

Mattia Bastianelli Gambini,

Michele Cecchetti,

Luca Di Bisceglie,

Luca Giardi,

Fedor Krylov,

Trofim Krylov,

Alex Marchetti

Emanuele Masi.

Insieme a Giovanni Gianesini, lo staff tecnico sarà composto da Mirco Sergi (vice allenatore), Emilio Verucchi (preparatore atletico), Alessandro Vio (Fisioterapista) e Dorotea Balsimelli in qualità di General Manager.