Nazionale di Rugby 7 dalla Reggenza: si celebra il successo sulla Slovenia

Due anni di stop forzato, il salto a sorpresa in una categoria sconosciuta e il finale col botto, col successo sulla Slovenia nella Conference 1 di Rugby Europe. Successo valso la chiamata a Palazzo della nazionale sammarinese di 7, ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti Giancarlo Venturini e Marco Nicolini. Palla ovale e due delle maglie indossate al torneo, questi i doni coi quali si sono presentati giocatori e dirigenti, guidati dal capitano Matteo Babboni e dal presidente federale Davide Giardi. “Avete scritto un'altra pagina significativa nella storia sportiva del nostro Paese – recita l'intervento reggenziale – ove il rugby è cresciuto dal punto di vista agonistico, così da poter cimentarsi, con grande dignità, anche nelle più impegnative competizioni internazionali”.









"È stato un percorso lungo e abbastanza difficoltoso - spiega il capitano Matteo Babboni - abbiamo iniziato tardi a causa delle restrizioni varie, ma nonostante tutto siamo riusciti a ottenere un bel risultato". San Marino inizialmente era destinato alla Conference 2, cancellata a causa dei problemi di covid del Paese ospitante, la Slovacchia; da lì, il salto nella categoria superiore. "All'inizio eravamo pieni di pensieri - prosegue Babboni - non sapevamo cosa ci saremmo trovati davanti, visto il livello più alto. In corso d'opera ci siamo resi conto che il livello era alto ma comunque affrontabile, pensiamo che in vista dei Giochi di Malta 2023 ci siano buoni propositi".