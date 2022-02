Olimpiadi di Pechino: Torsani torna in gara nello speciale

Metabolizzate le emozioni dell’esordio olimpico, per Anna Torsani è già tempo di tornare in gara. Questa notte alle 3.15, ora italiana, sarà al via della prima manche dello slalom femminile per provare a strappare il pass per la seconda manche, che scatterà alle 6:45. Anna è la prima atleta sammarinese ad essersi qualificata per lo slalom speciale olimpico. La giornata di oggi è servita all’atleta per trovare confidenza con la disciplina e anche come scarico. “La gara di ieri ha rotto finalmente il ghiaccio – commenta il tecnico Nicole Valcareggi-.

Anna ha affrontato entrambe le manche determinata e con buona grinta. Oggi ci siamo limitate a fare un giro in campo libero sulla pista da gara per trovare il feeling con lo sci corto, poi siamo state costrette a terminare per recuperare e far riposare il ginocchio. Domani darà il meglio come sempre, con un pizzico di leggerezza mentale in più perché, come dicevo, il ghiaccio è stato rotto con la gara per lei più attesa”. Anna scatterà con il pettorale numero 87. Osservatore attento dello speciale sarà Matteo Gatti, che cercherà di carpire più informazioni possibili in vista delle sue gare, in programma il 13 e 16 febbraio sulle stesse piste.