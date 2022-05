Pattinaggio: soddisfazioni per le atlete sammarinesi. Al Multieventi la raccolta fondi in memoria di Elly Mattiuzzo

Dal 13 al 15 Maggio presso il Palasport Tiziano Ciotti ad Anagni si è svolta la COPPA ITALIA di Inline Freestyle che ha visto la partecipazione di circa 250 atleti provenienti da tutto lo stivale. Da San Marino le atlete Matilde Terenzi, Matilde Mina, Alessia Conti e Tania D’Antonio, accompagnate dall’allenatrice Marianna Mazzini per confrontarsi nelle specialità di Speed Slalom, Classic Style e Battle. Malgrado non siano arrivate medaglie, tante le soddisfazioni per le atlete del Titano. Domenica il settore artistico in trasferta per il Campionato Regionale AICS a Lugo. A gareggiare sono state Angelica Ercolani e Asia Muratori. Le atlete, alla loro prima gara fuori territorio, hanno affrontato la competizione in maniera egregia.

Il prossimo fine settimana vedrà la Federazione Roller impegnata nell’organizzazione della Titano Battle che si svolgerà al Multieventi Sport Domus. Sarà anche l’occasione per far conoscere ed incentivare la raccolta fondi del progetto “AIUTIAMO A REALIZZARE IL SOGNO DI ELLY”: alcune atlete saranno presenti per illustrare e fare conoscere l’obiettivo che la Federazione, unitamente ai genitori di Elly, stanno portando avanti.