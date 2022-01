Pechino 2022, la delegazione di San Marino ricevuta dai Reggenti

In mattinata la presentazione alla sede del CONS, nel pomeriggio il saluto istituzionale. È il giorno della delegazione di San Marino a Pechino 2022, in particolare è il giorno degli sciatori classe 2001 Anna Torsani e Matteo Gatti, prima coppia uomo-donna biancazzurri a partecipare a entrambi gli slalom in un'edizione dei Giochi Invernali. Nella cerimonia d'apertura del 4 febbraio porteranno entrambi la bandiera, ricevuta dai Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini. “A loro – recita il discorso reggenziale – esprimiamo compiacimento e apprezzamento per i brillanti risultati conseguiti, che consentono a San Marino di partecipare a ben 4 gare delle Olimpiadi Invernali”.

Entrambi cominciano col gigante e chiudono con lo speciale. Il 7 e il 9 febbraio tocca a Torsani, autrice di un vero miracolo essendo rientrata solo ad agosto dal brutto infortunio di due anni fa. Il 13 e il 16 invece scende Gatti, premiato da una miglior classifica nel crudele ballottaggio con Alberto Tamagnini per l'unico posto disponibile. Loro e il capo delegazione Gian Luca Gatti partiranno il 29 gennaio, il primo febbraio li raggiungeranno gli altri 4 componenti: l'allenatrice Nicole Valcareggi, il presidente e il segretario generale del CONS Gian Primo Giardi ed Eros Bologna e l'ufficiale di collegamento covid Giacomo Dolcini.

Nel video, le parole del presidente del CONS Gian Primo Giardi e del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini