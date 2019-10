Perilli insegue un posto in finale

Prime 3 serie di piattelli ad Al Ain per la finale di Coppa del Mondo di Tiro a Volo. Nel Trap femminile Alessandra Perilli ha totalizzato 69 (23-22-24) due piattelli in meno della coppia Carrol-Skinner che con 71 occupano al momento gli ultimi due posti disponibili per la finale. Finale che domattina dalle 10,20 San Marino Rtv trasmetterà in diretta.