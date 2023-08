Poule scudetto: San Marino 2a, ai quarti troverà Modena

Con la vittoria per 3-0 di Bologna nell'ultima serie della Poule scudetto, contro Senago, San Marino chiude al secondo posto il girone G. I Titani arrivano appaiati alla Fortitudo, con 17 successi e 7 sconfitte, ma sono dietro per gli scontri diretti sfavorevoli. Terza è Parma, quarta Grosseto, eliminata Senago. La difesa del titolo, per San Marino, comincerà il 15 agosto contro Modena, nei quarti di finale: gara 1 e gara 2 si giocheranno in terra emiliana, mentre gara 3 e le eventuali gare 4 e 5 si disputeranno a Serravalle. Chi passa, incontrerà in semifinale la vincente della sfida tra Macerata e Grosseto.

Il calendario dei quarti

15 agosto: gara 1, a Modena

16 agosto: gara 2, a Modena

19 agosto: gara 3, a San Marino

20 agosto: gara 4, a San Marino (se necessaria)

21 agosto: gara 5, a San Marino (se necessaria)