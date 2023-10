Presentata la 2° Smoe Run 10K e 5K

Si comincia sabato 7, nel pomeriggio con la Smoe Run Kids gare ludiche riservate ai giovanissimi under 12, tante sorprese per i più piccoli anche grazie alla presenza dei supereroi di San Marino Comics. Domenica mattina alle ore 9.30 con partenza e arrivo al San Marino Outlet Experience la gara per tutti. Ci saranno gli atleti che potranno sfruttare il percorso pianeggiante per battere il personal best sulla distanza di 10km e 5km certificato FIDAL, ma per la Track&Field sarà soprattutto l'evento di tutti coloro che praticano il running o le diverse forme di cammino, dal fit al nordic walking alla semplice camminata. Altra forma molto divertente di partecipazione, è quella della Corporate Run con la speciale classifica per team amatoriali di amici e colleghi.