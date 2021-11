Presentato ai Capitani Reggenti il libro "Gli atleti che fecero l'impresa"

“Gli atleti che fecero l'impresa” è il libro di Massimo Boccucci e Lorenzo Giardi, un diario che racconta 18 giorni di San Marino alle Olimpiadi. Quella di Tokyo che il covid ha rinviato al 2021, che rimarrà la più grande di sempre per lo sport sammarinese con tre storiche medaglie vinte tra tiro a volo e lotta. Un evento storico che meritava un racconto unico, con San Marino primo nel virtuale medagliere considerando il rapporto tra abitanti e medaglie vinte. Massimo Boccucci e Lorenzo Giardi hanno raccontato le emozioni, l'attesa, la paura e la gioia dei cinque atleti che hanno fatto parte della delegazione biancoazzurra.







Tra aneddoti, curiosità i due giornalisti hanno scritto un libro che ha raccontato le soddisfazioni e le difficoltà vissute in Giappone. “Difficilmente, hanno ricordato i Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, la nostra comunità riuscirà a dimenticare le imprese dell'edizione olimpica di Tokyo, imprese che hanno unito un intero Paese”. Un libro arricchito dagli interventi dei medagliati azzurri Gregorio Paltrinieri e Gianmarco Tamberi, con la copertina realizzata da Lorenzo Ercolani.

Al Teatro Concordia Boccucci e Giardi, hanno rivissuto le Olimpiadi di Tokyo, insieme agli atleti che in Giappone sono scesi in gara per rappresentare la Repubblica di San Marino. Un'occasione per capire ancora meglio a distanza di settimane quale grande impresa gli atleti biancoazzurri siano riusciti a compiere.