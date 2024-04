Rimini e San Marino chiudono con un ko contro Modena

Il Modena 1965 si conferma troppo forte per il Rimini Rugby e, al campo di Chiesanuova, passa nell'ultima giornata del Campionato di Serie C regionale. Diversi gli spunti positivi però per la squadra che vede al proprio interno oltre 10 ragazzi sammarinesi, frutto di una collaborazione che va avanti da qualche anno tra Rimini e il Rugby Club San Marino. Con la società romagnola è nato un connubio, importante sia per quanto riguarda la prima squadra che il settore giovanile.

Alla fine sarà 41-5 per il Modena, società storica e “cadetta” di quella che partecipa stabilmente alla Serie B. Per i padroni di casa l'unica meta è stata realizzata da Matteo Babboni. Una stagione comunque positiva per il Rimini Rugby, capace di chiudere a metà classifica grazie alle due vittorie contro Valorugby Emilia e i carcerati di Dozza, nell'ambito di un bel progetto sociale.

Chiuso il campionato, termina anche la parte dedicata al Rugby a 15. Ora gli atleti del Titano potranno dedicarsi alla Nazionale di Rugby a 7, con diversi allenamenti in preparazione all'esordio in Conference 1 in programma il prossimo 8-9 giugno a Belgrado, in Serbia. In Nazionale saranno presenti anche i 3 giocatori di Serie B: Luca Giardi e Mattia Bastianelli del Romagna e Navid Ataei del Bologna 1928.

Questi i sammarinesi convocati domenica con il Rimini Rugby: Andreani, Babboni, Bartolini, Costa, Cecchetti, Di Bisceglie, Marchetti, Masi, Mauro, Mini.