Nella prima giornata del torneo di rugby a 7, segnato dallo storico debutto di San Marino ai Giochi, i Titani hanno sfidato anche Andorra e Monaco. Per i biancoazzurri sono arrivate due sconfitte nette per 64-0 e 35-5. Contro i monegaschi la metà di Mattia Bastianelli. San Marino tornerà in campo domani per le ultime due partite contro Lussemburgo e Malta.